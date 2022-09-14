İstanbul'da boş arazide ceset bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da boş arazide ceset bulundu

14.09.2022 12:56
İstanbul'da boş arazide ceset bulundu

Bahçelievler'de boş arazide bir kişinin cansız bedeni ile yanında silah bulundu.

Bahçelievler'de boş arazide bir kişinin cansız bedeni ile yanında silah bulundu.

Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'taki boş arazide bir kişiyi yerde yatar halde görenler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, söz konusu kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında silah da bulundu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da boş arazide ceset bulundu - Son Dakika

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