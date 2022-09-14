Bahçelievler'de boş arazide ceset bulundu

BAHÇELİEVLER'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında bir silah olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri 30 yaşlarında bir erkeğe ait bir ceset buldu. Yanında silah bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Ekipler, olayla iligli çalışma başlattı. Görgü tanığı Eyüp Özdağ, "Herhangi bir bilgimiz yok, gece olmuş" dedi