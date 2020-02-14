Bahçelievler'de boş bina çöktü (2) - Son Dakika

Bahçelievler'de daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine geldi. Arama kurtarma köpeği de enkazda çalışma yapıyor.

ekipler enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın çökmesi sırasında yakınındaki apartmanda ve bazı araçlarda hasar meydana geldi.