Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri... - Son Dakika

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Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri...
6 saat önce
Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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