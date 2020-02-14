Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri... - Son Dakika

Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri...

6 saat önce

Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri..., System.String[]

Bahçelievler'de boş bir binanın çöktüğü bilgisi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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