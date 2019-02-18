Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Bulunan Bir Sitede Zabıta Ekipleri Yıkılma Tehlikesine Karşı Daireleri Mühürlüyor.

Bahçelievler'de Bulunan Bir Sitede Zabıta Ekipleri Yıkılma Tehlikesine Karşı Daireleri Mühürlüyor.

1 saat önce

IHAAW113549-ASA/18-02-2019- Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor.

Bahçelievler'de Bulunan Bir Sitede Zabıta Ekipleri Yıkılma Tehlikesine Karşı Daireleri Mühürlüyor., System.String[]
IHAAW113549-ASA/18-02-2019

- Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı. 18.02.2019 11: 35: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Zabıta, 3. Sayfa
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