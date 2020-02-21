BAHÇELİEVLER'DE BÜYÜK YANGIN - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE BÜYÜK YANGIN
37 dakika önce
BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:58 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER Yenibosna
Merkez Mahallesi Kavak
Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul
'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yangından detaylar
- Hasırcıoğlu
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