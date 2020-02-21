BAHÇELİEVLER'DE BÜYÜK YANGIN - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE BÜYÜK YANGIN

37 dakika önce

BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE BÜYÜK YANGIN, System.String[]
BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından detaylar


- Hasırcıoğlu
Yenibosna, İstanbul, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:58 Kaynak: DHA
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