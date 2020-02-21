Bahçelievler'de büyük yangın - Son Dakika
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Bahçelievler'de büyük yangın

31 dakika önce

BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Bahçelievler'de büyük yangın

Yenibosna, İstanbul, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
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