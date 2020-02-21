Bahçelievler'de büyük yangın - Son Dakika

Bahçelievler'de büyük yangın
24 dakika önce
BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta 4 katlı olduğu öğrenilen bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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