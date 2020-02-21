Bahçelievler'de büyük yangın - Son Dakika

Bahçelievler'de büyük yangın
1 saat önce
BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta alt katları okul son iki katının ise tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 6 katlı binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:42 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta alt katları okul son iki katının ise tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 6 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
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