Bahçelievler'de büyük yangın - Son Dakika

ATÖLYEDE ÇALIŞANLARIN OLMAMASI BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 4 katı özel okul, son iki katı ise tekstil atölyesi olarak kullanılan binada çalışanların ve öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı engelledi. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIYangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.
(fotoğraflı)