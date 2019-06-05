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Bahçelievler'de cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı

1 saat önce

Bahçelievler'de cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısına cadde ortasında silahla 7 el ateş etti.

Bahçelievler'de cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısına cadde ortasında silahla 7 el ateş etti. Talihsiz kadın ağır şekilde yaralanırken polis olayın ardından kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede yürüyen 30 yaşlarındaki Ayşegül C,, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında kocası H.E. C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kurşun sıkılarak ağır yaralandı. Şüpheli H.E. C. olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ambulansa Çapa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kadını durumunun ağır olduğu kaydedilirken olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde çok sayıda boş ve dolu mermi kovanları tespit etti. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bahçelievler'de cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
İstanbul, Bahçelievler, 3. Sayfa
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