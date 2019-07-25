Bahçelievler'de caddede çökme (1)
17 dakika önce
YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:32 Kaynak: DHA
YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Olay Bahçelievler Yenibosna
Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi. Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.
- İstanbul
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