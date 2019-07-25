Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de caddede çökme (1)
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Bahçelievler'de caddede çökme (1)

17 dakika önce

YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Bahçelievler'de caddede çökme (1), System.String[]
YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi. Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.

- İstanbul
Bahçelievler, Yenibosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:32 Kaynak: DHA
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