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BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

03.02.2022 13:41

BAHÇELİEVLER'de su hattı borularının patlaması sonucu yolda çökme yaşandı.

BAHÇELİEVLER'de su hattı borularının patlaması sonucu yolda çökme yaşandı. Cadde trafiğe kapatılırken, ekipler çalışmalara başladı.

Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi. Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, yolda biriken su tahliye edilmeye başlandı. Cadde trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı.

BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

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Bahçelievler, Yenibosna, Patlama, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE CADDEDE ÇÖKME OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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