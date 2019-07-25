BAHÇELİEVLER'DE CADDEDEKİ ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
1 saat önce
YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
- YENİBOSNA'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Çökmenin olduğu bölge havadan görüntülendi.
Olay Bahçelievler Yenibosna
Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi.
Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.
Ek görüntü
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-Havadan görüntüler
Görüntü Dökümü:
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-Çökmenin meydana geldiği yol
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