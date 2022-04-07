Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

07.04.2022 13:55

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi Bahçelievler'de bir binanın temel kazması sırasında yandaki binada oturanlar, binada "titreşim oluyor" diyerek ihbarda bulundu.

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir binanın temel kazması sırasında yandaki binada oturanlar, binada "titreşim oluyor" diyerek ihbarda bulundu. Binada inceleme yapan belediye ekipleri çatlakların oluştuğu 45 yıllık binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi 27 numaralı 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazısı sırasında vatandaşlar, binada "titreşim ve çatlaklar oluştu" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelmenin ardından çatlakların oluştuğu 45 yıllık apartmanın tahliyesine karar verildi. Kararın ardından zabıta ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken bina boşaltıldı. Tahliye edilen vatandaşlardan kimisi akrabalara giderken, gidecek yeri olmayanlar ise belediye tarafından otelde misafir edilecek. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Öte yandan binanın bazı kolon ve balkonlarında oluşan çatlaklar görüldü.

Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi
Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi

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Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi Bahçelievler'de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Bahçelievler'de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tahliye edildi - Son Dakika


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