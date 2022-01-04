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Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

04.01.2022 10:30

Son dakika haber... BAHÇELİEVLER'de bir kişinin, müşteri gibi girdiği telefoncudan, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanıp, 10 bin lira değerinde iki cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de bir kişinin, müşteri gibi girdiği telefoncudan, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanıp, 10 bin lira değerinde iki cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Mahmutbey Caddesi'nde bulunan telefoncuda yaşandı. İddiaya göre, telefon alma bahanesiyle iş yerine gelen bir kişi, uzun bir süre çevreyi gözetleyip, telefonları kontrol etti. Başka müşterilerle ilgilenen çalışanların dalgınlığından faydalanan şüpheli, 10 bin lira değerinde iki cep telefonunu çaldı. Çalışanları bir süre peşinden koştuğu şüpheli, hızlıca ara sokaktan kaçarak izini kaybettirdi.

"İŞİN GARİBİ YÜZÜNDE MASKE YOKTU"

İş yeri sahibi Yusuf Baltaş, "Arkadaşlar gelen bir müşteriye cihazları göstermiş. Birkaç modeli almış kontrol etmiş, 15-20 dakika uğraşmış. Ardından bir anlık dalgınlığı fırsat bilip, alıp kaçıyor. Bu tür olaylara karşı dikkatli olsunlar, sonuçta iki telefon parası az değil. İşin garibi yüzünde maske yoktu. Ne maske vardı, hiçbir şey yoktu. Çok rahat tavırlarıyla aldığı gibi kaçıyor. Burası yoğun bir cadde. Böyle bir caddede bunu yapmak cesaret ister" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Cep telefonu hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, telefoncuya giren şüphelinin biraz bekledikten sonra çevreye kontrol edip, birden iki cep telefonunu alıp, kaçtığı görülüyor. Çalışanların da hırsızlığı fark edip, şüphelinin arkasından koştuğu kameraya yansıyor.

Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Mahmutbey, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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