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Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi - Son Dakika

Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi

15.11.2021 15:52
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi

Bahçelievler'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis ekipleri tarafından tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu.

Bahçelievler'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis ekipleri tarafından tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu. Kural ihlali yapan 6 sürücüye, ayrı ayrı 652 lira ceza kesildi. Cezaya itiraz eden sürücülere, kural ihlali yaptığı anlar polis ekipleri tarafından izletildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bahçelievler'de, yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yenibosna mevkiinde yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler, polis ekipleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tespit edilen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu.  Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen toplam 6 sürücüye, ayrı ayrı 652 lira ceza kesildi.

İTİRAZ EDEN SÜRÜCÜLERE GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİÖte yandan sürücülerin yaya geçidinde, yayalara yol vermedikleri anlar da kameralara yansıdı. Cezaya itiraz eden sürücülere, yaya geçidinde yol vermedikleri görüntüler, polis ekipleri tarafından izletildi.


Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi
Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi

Bahçelievler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de cezaya itiraz edenlere görüntüleri izlettirildi - Son Dakika


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