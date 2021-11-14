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Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu - Son Dakika

Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu

14.11.2021 17:25

İstanbul Bahçelievler'de Çiğ Köfte Festivali yapıldı.

İstanbul Bahçelievler'de Çiğ Köfte Festivali yapıldı. Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi. Metrelerce kuyruk oluşan etkinlikte 15 binden fazla kişiye 3 ton çiğ köfte dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle Çiğ Köfte Festivali düzenlendi. Festival, belediyenin yanındaki Kamu Binaları Meydanı'nda yapıldı. Yarışmalarında olduğu etkinlikte vatandaşlar çiğ köfteye doydu.

ÇİĞ KÖFTEDEN ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN MAKETİ YAPILDI

Festival alanında çiğ köfte firmaları tarafından kurulan stantlarda ustaların dev tepsilerde yoğurup dürüm haline getirdiği 3 ton çiğ köfte, 15 binden fazla kişiye dağıtıldı. Güzel havayı da fırsat bilenler, ailesiyle festivalin tadını çıkardı. Etkinliğe Adıyaman Harfane Sıra Ekibi de yöresel türkülerle renk kattı. 20 usta ise çiğ köfteden Çanakkale Köprüsü'nün maketini yaptı. Çiğ köfte için vazgeçilmez olan 'Sıra Gecesi' etkinliği de yapıldı. Festivalin sonunda türkücü Latif Doğan sahne aldı.

EN HIZLI ÇİĞ KÖFTE YEME YARIŞMASI En hızlı çiğ köfte yeme yarışmasında 20 dilim çiğ köfteyi en kısa sürede yiyen Orhan Kaplan'a 10 kilo, diğer yarışmacılara ise 1'er kilo çiğ köfte hediye edildi. En iyi çiğ köfte yoğurma yarışmasında ise Şeyhmus Yalçın birinci olarak 10 kilo çiğ köfte kazandı.

DR. BAHADIR: VATANDAŞLARIMIZ KÜLTÜRLERİNİ KAYBETMESİNLER İSTİYORUZ Çiğ köfte yoğurarak hem basın mensuplarına ikram eden hem hazırlanan dürümleri vatandaşlara dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Her bölgeye özel festivaller yapıyoruz. Daha önce Karadeniz Bölgesi için Hamsi Festivali yapmıştık. Şimdi de Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki insanların sohbetinde, sofrasında mutlaka olan, tarihi Mezopotamya'ya uzanan çiğ köfteyi festival haline getirdik. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımızın kültürünü ilçemizde yaşatmayı amaçlıyoruz. Güzel kültürlerini kaybetmesinler istiyoruz. Türkiye bir mozaik, her yöreden insan ilçemizde yaşıyor. Birbirimizin kültürünü öğreniyoruz, beraber yaşıyoruz" dedi.

GÜZELAYDIN: ÇİĞ KÖFTE DOĞUDAN, BATIYA HERKESİN SEVDİĞİ ORTAK BİR LEZZET OLDU İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın ise "3 ton çiğ köfte 15-20 bin kişiye dağıtılacak. Çiğ köfte eskiden yöresel bir yiyecekti, şimdi yüzde yüz yerli ve milli bir yiyecek haline geldi. Doğudan, batıya 7'den 70'e herkesin sevdiği ortak bir lezzet oldu. O yüzden çok tüketiliyor. İyi bir çiğ köftenin, ustası tarafından en az bir saat yoğrulması lazım" diye konuştu.

"ÇİĞ KÖFTEYİ AŞKLA YOĞURUYORUZ" 18 yıllık çiğ köfte ustası Derviş Yağcı da "Sabah 9'dan beri çiğ köfte yoğuruyoruz. Hiç yorulmadan aşkla, zevkle yapıyoruz. Çiğ köfte değince Adıyaman çünkü biz baharatlarını, bulgurunu memleketten getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TAY: ÇİĞ KÖFTE ALMAK İÇİN BİR SAAT SIRA BEKLEDİM AMA DEĞDİ  Festivale katılan Elazığlı Şevket Tay ise "Çiğ köftesi güzeldi, çocuklara da aldım. Onlarda seviyor, emeği geçenlere teşekkür ederim. Almak için bir saat sıra bekledim ama değdi çünkü çiğ köfteyi seviyorum. Ben acılı çiğ köfte severim" dedi.

Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu
Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu

Çiğ Köfte Festivali, Bahçelievler, Adıyaman, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de çiğ köfte festivali; metrelerce kuyruk oldu - Son Dakika
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