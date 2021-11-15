Üye Girişi
BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU

15.11.2021 11:24

İstanbul Bahçelievler'de Çiğ Köfte Festivali yapıldı.

İstanbul Bahçelievler'de Çiğ Köfte Festivali yapıldı. Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi. Metrelerce kuyruk oluşan etkinlikte 15 binden fazla kişiye 3 ton çiğ köfte dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle Çiğ Köfte Festivali düzenlendi. Festival, belediyenin yanındaki Kamu Binaları Meydanı'nda yapıldı. Yarışmalarında olduğu etkinlikte vatandaşlar çiğ köfteye doydu.

ÇİĞ KÖFTEDEN ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN MAKETİ YAPILDI

Festival alanında çiğ köfte firmaları tarafından kurulan stantlarda ustaların dev tepsilerde yoğurup dürüm haline getirdiği 3 ton çiğ köfte, 15 binden fazla kişiye dağıtıldı. Güzel havayı da fırsat bilenler, ailesiyle festivalin tadını çıkardı. Etkinliğe Adıyaman Harfane Sıra Ekibi de yöresel türkülerle renk kattı. 20 usta ise çiğ köfteden Çanakkale Köprüsü'nün maketini yaptı. Çiğ köfte için vazgeçilmez olan 'Sıra Gecesi' etkinliği de yapıldı. Festivalin sonunda türkücü Latif Doğan sahne aldı.

EN HIZLI ÇİĞ KÖFTE YEME YARIŞMASI

En hızlı çiğ köfte yeme yarışmasında 20 dilim çiğ köfteyi en kısa sürede yiyen Orhan Kaplan'a 10 kilo, diğer yarışmacılara ise 1'er kilo çiğ köfte hediye edildi. En iyi çiğ köfte yoğurma yarışmasında ise Şeyhmus Yalçın birinci olarak 10 kilo çiğ köfte kazandı.

DR. BAHADIR: VATANDAŞLARIMIZ KÜLTÜRLERİNİ KAYBETMESİNLER İSTİYORUZ

Çiğ köfte yoğurarak hem basın mensuplarına ikram eden hem hazırlanan dürümleri vatandaşlara dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Her bölgeye özel festivaller yapıyoruz. Daha önce Karadeniz Bölgesi için Hamsi Festivali yapmıştık. Şimdi de Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki insanların sohbetinde, sofrasında mutlaka olan, tarihi Mezopotamya'ya uzanan çiğ köfteyi festival haline getirdik. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımızın kültürünü ilçemizde yaşatmayı amaçlıyoruz. Güzel kültürlerini kaybetmesinler istiyoruz. Türkiye bir mozaik, her yöreden insan ilçemizde yaşıyor. Birbirimizin kültürünü öğreniyoruz, beraber yaşıyoruz" dedi.

GÜZELAYDIN: ÇİĞ KÖFTE DOĞUDAN, BATIYA HERKESİN SEVDİĞİ ORTAK BİR LEZZET OLDU

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın ise "3 ton çiğ köfte 15-20 bin kişiye dağıtılacak. Çiğ köfte eskiden yöresel bir yiyecekti, şimdi yüzde yüz yerli ve milli bir yiyecek haline geldi. Doğudan, batıya 7'den 70'e herkesin sevdiği ortak bir lezzet oldu. O yüzden çok tüketiliyor. İyi bir çiğ köftenin, ustası tarafından en az bir saat yoğrulması lazım" diye konuştu.

"ÇİĞ KÖFTEYİ AŞKLA YOĞURUYORUZ"

18 yıllık çiğ köfte ustası Derviş Yağcı da "Sabah 9'dan beri çiğ köfte yoğuruyoruz. Hiç yorulmadan aşkla, zevkle yapıyoruz. Çiğ köfte değince Adıyaman çünkü biz baharatlarını, bulgurunu memleketten getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TAY: ÇİĞ KÖFTE ALMAK İÇİN BİR SAAT SIRA BEKLEDİM AMA DEĞDİ

Festivale katılan Elazığlı Şevket Tay ise "Çiğ köftesi güzeldi, çocuklara da aldım. Onlarda seviyor, emeği geçenlere teşekkür ederim. Almak için bir saat sıra bekledim ama değdi çünkü çiğ köfteyi seviyorum. Ben acılı çiğ köfte severim" dedi.

BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU
BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU
BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU
BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU

Çiğ Köfte Festivali, Çanakkale Köprüsü, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu 11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Henüz 3 yaşında! 300 kişilik ekip 6 gündür yörük kızı Müslüme'yi arıyor 11:02 Henüz 3 yaşında! 300 kişilik ekip 6 gündür yörük kızı Müslüme'yi arıyor
11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı 10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! 10:05 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum

Son Dakika Haberleri
11:33 Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor
11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
11:02 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu
11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
11:00 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı
10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı
10:29 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı
Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor Geçmişi 1930'lu yıllara dayanan küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor         
11:34
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı         
10:14
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak         
07:48
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 11:40:09. #1.11#
SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE ÇİĞ KÖFTE FESTİVALİ; METRELERCE KUYRUK OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement