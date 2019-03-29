Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Çiğ Köfteci Dükkanına Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de Çiğ Köfteci Dükkanına Silahlı Saldırı

47 dakika önce

İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de çiğ köfteci dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de Çiğ Köfteci Dükkanına Silahlı Saldırı, System.String[]
İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de çiğ köfteci dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi.


Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan çiğ köfteci dükkanının önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla iş yerine rastgele ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı bir süre beklerken polis ekipleri de sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, olay yerinde boş mermi kovanları toplayarak delil çalışması ve inceleme yaptı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Polis, Bahçelievler, Güncel
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