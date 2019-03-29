Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Çığ Köfteciye Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de Çığ Köfteciye Silahlı Saldırı

42 dakika önce

Bahçelievler'de gece saatlerinde bir çığ köfteciye yönelik kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de Çığ Köfteciye Silahlı Saldırı, System.String[]
Bahçelievler'de gece saatlerinde bir çığ köfteciye yönelik kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırı sonrası can kaybının yaşanmadığı olay sonrası polis ekipleri olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Olay, saat 01: 30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir çığ köfteciye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silah ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı. Açılan ateş sonucunda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren şahsın ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Polis, Bahçelievler, 3. Sayfa
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