Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı

14.06.2022 04:42

Olay yeri Polis ekiplerinin olaya müdahalesi İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de bir düğün salonunda başladıktan sonra sokakta devam eden kavga sırasında 1 kişi yaralandı.

Olay yeri

Polis ekiplerinin olaya müdahalesi İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de bir düğün salonunda başladıktan sonra sokakta devam eden kavga sırasında 1 kişi yaralandı.

Soğanlı Mahallesi'nde bir düğün salonunda sebebi henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Düğün salonunun önünde de devam eden kavga nedeniyle çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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