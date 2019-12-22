Bahçelievler'de cinayet - Son Dakika
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Bahçelievler'de cinayet

6 saat önce

Bahçelievler'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Bahçelievler'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Fetih 1. Sokak'ta yaşayan Cezayir uyruklu Rached Hichem ile Mazouzi Fatiha arasında, henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rached Hichem, eşi Mazouzi Fatiha'yı bıçakla yaraladı. Hıchem'in durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Mazouzi Fatiha'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Rached Hıchem'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Mazouzi Fatiha'nın cesedi morga kaldırıldı.

Bahçelievler'de cinayet

Bahçelievler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:07 Kaynak: AA
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