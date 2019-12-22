BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de uzun süredir işsiz olan Cezayir uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp polise teslim oldu.

BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de   uzun süredir işsiz olan Cezayir uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp polise teslim oldu.

Olay sabah saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Fetih 1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached H. evli olduğu  52 yaşındaki eşi Mazouzi Fatiha ile gece boyunca tartıştı. Bir süredir eşine şiddet gösterdiği de iddia edilen Rached H. saat 04.00 sıralarında eline aldığı bıçakla Mazouzi Fatiha'yı öldürdü.

Sabah 08.00'de Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önüne giderek orada bulunan polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyleyen Rached H., polislerle beraber kirada oturdukları eve giderek cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Cinayetin işlendiği eve giren polis ekipleri salonda yerde üzeri örtülü yüz kısmı açık bir kadın cesedi ve masada üzerinde kan bulunan 1 adet meyve, 1 adet ekmek bıçağı buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri, yerde yatan Mazouzi Fatiha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de Rached H.'yi  gözaltına alıp polis aracıyla karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mazouzi Fatiha'nın cesedi tabuta alınarak cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Rached H.'nin uzun süredir çalışmadığı ve sürekli evde olduğu öğrenildi. Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık ekiplerinin eve girmesi

Polis araçları ve daireden görüntü

Rached H.'nin polis aracına götürülmesi

Tabutun evden çıkarılması


- İstanbul
Cezayir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
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