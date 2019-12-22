Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika

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Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU (Kadının fotoğrafı)
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU (Kadının fotoğrafı)
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