Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika

Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU (Kadının fotoğrafı)

BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET... KARISINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU (Kadının fotoğrafı)

Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu
Karısını bıçaklayan Cezayirli polise teslim oldu Usta oyuncu Tony Britton hayatını kaybetti Aydın'da hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:25 Spor berna gözbaşı şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz - Son Dakika
20:22 Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:20 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti - Son Dakika
20:14 Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın türkiye bugün kendi tarihinin aktörü haline gelmiştir - Son Dakika
20:10 Lens cezalı duruma düştü - Son Dakika
19:29 Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Son Dakika
19:25 PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 20:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]