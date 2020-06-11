Bahçelievler'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla bir kişiyi yaraladıkları, bir kişiyi de öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 04.00 sıralarında bıçakla Murat A'nın (30) yaralanması, Saroz Serhat Çolak'ın (31) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çolak'ın olay günü birlikte olduğu arkadaşları ifadelerinde, Kocasinan Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde oturdukları esnada bir kişinin yanlarına gelerek önce sigara daha sonra ateş istediğini anlattı.

Aynı kişinin bir kaç kere daha yanlarına gelmesinden rahatsız olduklarını, kendi aralarında "Kim bu? Ne çok geldi gitti." diye konuşurken söz konusu kişinin bu ifadeleri duyması üzerine aralarında tartışma yaşandığını anlatan Çolak'ın arkadaşları, şüphelinin "Burada bekleyin. Birazdan adamlarımı toplayıp geleceğim." dediğini kaydetti.

İfadelerinde bunu pek önemsemediklerini ancak 10 dakika sonra zanlı ve elinde bıçak olan bir kişinin kendilerine saldırdığını belirten maktulün arkadaşları, Murat A'nın yaralandığını, kendilerinin de araçlara binerek oradan uzaklaştıklarını, bir üst sokakta kendilerine bıçakla saldıran şüpheliyi görüp araçtan indirdikten sonra, zanlının bu kez de Saroz Serhat Çolak'ı yaralayıp yaya olarak kaçtığını aktardı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Taner A. (36) ve Ümit S.'yi (31) Bahçelievler'de yakaladı.

Olayda Ümit S'nin gruptakilerle tartıştığı, Taner A'nın da olayda bıçak kullanan zanlı olduğu tespit edildi.

2 zanlı tutuklanırken, Murat A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.