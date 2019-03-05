Bahçelievler'de Cinayete Kurban Giden Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
BAHÇELİEVLER'de cinayete kurban giden anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
BAHÇELİEVLER'de cinayete kurban giden anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bahçelievler
'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler tarafından girdikleri evde öldürülen Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Soymaz(52) için Yenibosna
'da bulunan Aksa
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene öldürülen kadınların aile üyeleri, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Kadınların yakınlarının cenaze töreni sırasında gözyaşı döktükleri görüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kezban Ercan ile kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri Büyükçekmece
'de bulunan çakmaklı mezarlığında toprağa verildi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:56 Kaynak: DHA
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