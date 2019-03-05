Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Cinayete Kurban Giden Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bahçelievler'de Cinayete Kurban Giden Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

BAHÇELİEVLER'de cinayete kurban giden anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler'de Cinayete Kurban Giden Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de cinayete kurban giden anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler tarafından girdikleri evde öldürülen Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Soymaz(52) için Yenibosna'da bulunan Aksa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene öldürülen kadınların aile üyeleri, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Kadınların yakınlarının cenaze töreni sırasında gözyaşı döktükleri görüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kezban Ercan ile kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri Büyükçekmece'de bulunan çakmaklı mezarlığında toprağa verildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

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