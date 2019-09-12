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Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHABahçelievler'de annesinin misafir uğurladığı sırada balkonda oyuncaklarını toplayan 9 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın 2. katından kaldırıma düşerek yaralandı.

Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada, System.String[]

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA
Bahçelievler'de annesinin misafir uğurladığı sırada balkonda oyuncaklarını toplayan 9 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın 2. katından kaldırıma düşerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Abdülkerim K., annesinin eve gelen misafirleri uğurladığı sırada oyuncaklarını toplamak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Abdülkerim K. balkondan kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Görgü tanıklarından olan komşuları Ramazan Ergün, "Gövdesinin üzerine düştü Allah'tan kavasına bir şey olmadı. Hemen ambulansa haber verdik ambulans geldi. Çocuğu kaldırmamaya özen gösterdik bir şey olmasın diye. Durumu iyi gözüküyordu bilinci açıktı" dedi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çocuğun balkondan kaldırıma düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun kaldırım üzerine hızlı bir şekilde düştüğü görülüyor. Bu sırada çevredeki vatandaşların panik yaşadığı kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Çocuğun kaldırıma düşmesi
-Vatandaşların çocuğa doğru koşuşması
AKTÜEL
-Binadan görüntü
-Çocuğun düştüğü kaldırımdan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Komşu ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler



Bahçelievler, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
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