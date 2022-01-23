Bahçelievler'de çocuklar parkta karın tadını çıkardı - Son Dakika

Bahçelievler'de çocuklar parkta karın tadını çıkardı
İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken karın tadını çocuklar çıkardı. Bahçelievler'de parka gelen çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından yağışlar gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının kentin birçok noktasını beyaza büründürmesinin ardından İstanbul güne karla uyandı. Yağan karın ardından okullarında ara tatile girmesiyle birlikte beyaz örtüyü gören çocuklar soluğu evlerinin yakınlarındaki parkta aldı. Bahçelievler'de bulunan Şehit Güven Kösen Parkına gelen çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Arkadaşlarıyla birlikte ailelerinin gözetiminde oyun oynayan çocuklar parkta doyasıya eğlendi.
Kaynak: İHA
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