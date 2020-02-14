Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika

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Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi
6 saat önce
Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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