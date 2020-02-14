Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi

6 saat önce

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi, System.String[]

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]