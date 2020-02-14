Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi

6 saat önce

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.

(İHA)

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi

Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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