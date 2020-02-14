Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı

6 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün çöken binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı, System.String[]

İstanbul Bahçelievler'de depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün çöken binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökmeden önceki durumu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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