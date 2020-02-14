BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNA... GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

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BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNA... GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
11 dakika önce
BAHÇELİEVLER, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan binanın çökme anında o sokakta bulunan bir görgü tanığı o anları anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan binanın çökme anında o sokakta bulunan bir görgü tanığı o anları anlattı. Görgü tanığı, Ağacın yanındaydık. Binanın sakat olduğunu konuşuyorduk. Bir tane hurdacı içeri girdi. Burada orada oturan arkadaşlardan biri vardı. Arkadaşımız tanıyorum. 'Binaya bir hurdacı girdi' dedim. Buradan koştu. Hurdacıyı oradan dışarı zorla çıkardı. Çıkarmasıyla birlikte bina çöktü. Bir tane de kadın buradan geçiyordu. Binayı geçer geçmez dedim çatırdı var. Söylediğim anda toz bulutu buraya kadar geldi. Buraya kaçtık. O kadın düştü orada bayıldı. Ben kadını kaldırdım diye konuştu.
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