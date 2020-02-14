Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina saat 15.00 sıralarında çökmüştü. Boş olduğu öğrenilen binada incelemeler devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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