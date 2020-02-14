Bahçelievler'de çöken bina - İstanbul Valisi Yerlikaya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken bina - İstanbul Valisi Yerlikaya - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken bina - İstanbul Valisi Yerlikaya

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bahçelievler'de çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bahçelievler'de çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçelievler'de çöken bina - İstanbul Valisi Yerlikaya

İstanbul Valisi, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:47 Kaynak: AA
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