Bahçelievler'de çöken bina - İstanbul Valisi Yerlikaya - Son Dakika

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Bahçelievler'de çöken bina - İstanbul Valisi Yerlikaya
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bahçelievler'de çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:47 Kaynak: AA
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