Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Bahçelievler'de çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Enkaz altında kimsenin olmadığı değerlendirilirken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
Son Dakika Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları