Bahçelievler'de çöken binada tedbir amaçlı bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde tamamlandı. Binanın çöktüğü mahalleyi güvenlik çemberine alan ekiplerin olay yerinde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.



Bahçelievler'de dün gündüz saatlerinde 7 katlı bir bina çökmüştü. Binanın bir süre önce hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenilmişti. Çökme sırasında 1 binada hasarlar oluşmuş, tedbir amaçlı çevredeki binalar boşaltılmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Gece saat 03.00 sıralarında enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.



Polis ekipleri binanın çöktüğü mahalleyi güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde bulunan polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürüyor. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL