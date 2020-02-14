Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN KADIN KONUŞTUYılmaz OKUR / BAHÇELİEVLER'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz yaşadıklarını anlattı.

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN KADIN KONUŞTU

Yılmaz OKUR/ BAHÇELİEVLER'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz yaşadıklarını anlattı. Kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirten Cengiz, "Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. " dedi.

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen Elif Cengiz, yaşadıklarını anlattı. Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi." diye konuştu.

Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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