BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN BİR GÜN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN BİR GÜN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI

9 dakika önce

Kolon ve kirişlerdeki hasar dikkat çekiyor.

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN BİR GÜN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI, System.String[]

Kolon ve kirişlerdeki hasar dikkat çekiyor.

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu. Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor. Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor. Fotoğrafların çekilmesinin bir gün sonra saatler 14.44'ü gösterdiğinde 7 katlı Hacı Temur Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Belediyeden yapılan açıklamada ise binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kolon ve kinişlerin fotoğrafları

-Binanın fotoğrafları

-Çökmeyle ilgili görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
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