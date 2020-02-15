BAHÇELİEVLER'DE  ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALAN DEMİR BARİYERLE KAPATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE  ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALAN DEMİR BARİYERLE KAPATILDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE  ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALAN DEMİR BARİYERLE KAPATILDI

6 saat önce

Bahçelievler'de çöken binanın bulunduğu alan demir bariyerlerle kapatıldı.

BAHÇELİEVLER'DE  ÇÖKEN BİNANIN BULUNDUĞU ALAN DEMİR BARİYERLE KAPATILDI, System.String[]

Bahçelievler'de çöken binanın bulunduğu alan demir bariyerlerle kapatıldı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta çöken 7 katlı boş binanın enkazının kaldırılmasının ardından güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle önlem alındı.

Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı görevliler  yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir bariyerleri uzun süren çalışmalar sonrasında yere sabitleyerek alanı kapattı. Ayrıca binanın çökmesinin ardından ağır hasar alan Öztürk Apartmanının hasar gören kısımları da beton parçası düşme ihtimaline karşı kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emek Caddesinin trafiğe kapalı olan bölümü yeniden araç trafiğine açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Demir bariyerlerin yerleştirilmesi

Apartmana şilte takılması

Diğer görüntüler


- İstanbul
Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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