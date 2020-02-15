BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'ndeki  7 katlı bina dün öğle saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi.

Belediye ekipleri enkazın kaldırılmasının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, çöken binanın olduğu alanın çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerden görüntü

Çevredeki binalara şerit çekilmesi

Enkazdan geriye kalan boş alan

Hasar gören binalar


- İstanbul
Bahçelievler, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:41 Kaynak: DHA
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