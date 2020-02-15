Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı.

Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor, System.String[]

BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'ndeki  7 katlı bina dün öğle saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi.

Belediye ekipleri enkazın kaldırılmasının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, çöken binanın olduğu alanın çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
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