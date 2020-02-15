Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

6 saat önce

Bahçelievler'de dün çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.

Bahçelievler'de dün çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesiyle zarar gören ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Bahçelievler Belediyesine bağlı ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, çöken binanın bitişiğindeki 7 katlı Öztürk Apartmanı'na oturma izni çıkmadı. Binada güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya ise oturma izni verildi.

Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:39 Kaynak: AA
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