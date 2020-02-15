Bahçelievler'de çöken binanın enkazı kaldırıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

7 saat önce

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve dün çöken binanın enkazı kaldırıldı.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve dün çöken binanın enkazı kaldırıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesi üzerine başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri akşam saatlerine kadar dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından binanın hafriyatı gece saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu tedbirli bir şekilde kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından belediye ekipleri sokağı temizledi.

Polis ve zabıta ekipleri bina çevresinde önlem alırken, ekipler güvenlik gerekçesiyle sabaha kadar bölgede nöbet tuttu.

Çöken binanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor.

Bahçelievler'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

Bahçelievler, Narlı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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