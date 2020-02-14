BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN HASAR VERDİĞİ DAİRENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

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BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN HASAR VERDİĞİ DAİRENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER
6 saat önce
İstanbul DHABahçelievler'de çöken binanın hasar verdiği karşı apartmandaki dairenin içi görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Bahçelievler'de çöken binanın hasar verdiği karşı apartmandaki dairenin içi görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Dairedeki hasar
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