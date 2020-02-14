BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN HASAR VERDİĞİ DAİRENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN HASAR VERDİĞİ DAİRENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN HASAR VERDİĞİ DAİRENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

6 saat önce

İstanbul DHABahçelievler'de çöken binanın hasar verdiği karşı apartmandaki dairenin içi görüntülendi.

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN HASAR VERDİĞİ DAİRENİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER, System.String[]

İstanbul DHA

Bahçelievler'de çöken binanın hasar verdiği karşı apartmandaki dairenin içi görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Dairedeki hasar


Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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