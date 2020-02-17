Bahçelievler'de çöken binanın olduğu sokaktaki 4 binadan 3'ünün mührü kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken binanın olduğu sokaktaki 4 binadan 3'ünün mührü kaldırıldı - Son Dakika

Bahçelievler'de çöken binanın olduğu sokaktaki 4 binadan 3'ünün mührü kaldırıldı

7 saat önce

Bahçelievler'de 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından binanın yakınındaki 4 bina mühürlenmişti.

Bahçelievler'de çöken binanın olduğu sokaktaki 4 binadan 3'ünün mührü kaldırıldı, System.String[]
Bahçelievler'de 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından binanın yakınındaki 4 bina mühürlenmişti. Narlı Sokakta bulunan Öztürk Apartmanı çökme sırasında ağır hasar aldı. Öztürk Apartmanı haricindeki diğer 3 binanın mührü kaldırıldı. Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından vatandaşlar evlerine girdi. Mührü kaldırılan binalarda bulunan iki daire ise hasara uğradığı için hala mühürlü durumda.

"BİZİM KOLONLARDA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLER"

Narlı Sokakta oturan ve mührün kaldırılması sonrası günler sonra evine gelen Nuriye Akgenç, "İlk gün girmeyin diyerek mühürlediler. Sonra mührü açmışlar. Ben ilk defa evime çıkıyorum. Komşuların hepsi evine gelmiş. Belediyeden gelip bakmışlar, bizim kolonlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemişler. Bu yaşandıktan sonra insan her şeyden korkuyor. Görünürde evde herhangi bir sıkıntı yok. Bizim binanın şu köşesinde bir sıkıntı var. İçinde çatlak falan yok" dedi.

"ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ"

Narlı Sokakta oturan Hatice Kızılkaya ise, "Aynı gün binayı boşalttılar. Akraba ve komşularda kaldık. Dün geldik. Oturulabilir dendi ama karot örneği alındı mı bilmiyoruz. Mühendisler gelmiş, bakmış dendi. Allah'a emanet yaşıyoruz. Karşıdaki binanın akıbetini bilmiyoruz. Yıkılacak mı, güçlendirme mi yapılacak? Onun da çökmeyeceğinin bir garantisi yok. O yüzden korkuyoruz. O da çökse bize gelecek" diye konuştu.

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"SON 2 GÜN HEP PENCERE VE KAPILARI ALIYORLARDI"

Çöken 7 katlı binanın yan tarafında bulunan apartmanın zemin katında oturan ve dairesine giden merdiven çöken Gülten Demir, "Mühürlediler. Bizi 4 gündür öğretmenevinde ağırlıyorlar. Bugün geldik. Merdivenimiz mi yapılacak, evin içi mi yapılacak. Evimizin içi mahvolmuş. Öyle böyle değil. Çamaşırımı asıp buradaki merdivenden çıkıyordum. Allah beni korumuş. O saatte çıkmasaydım her zaman kullandığım avlum. Zaten son 2 gün hep pencere ve kapıları alıyorlardı" diye konuştu.


- İstanbul
Bahçelievler, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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