Bahçelievler'de çökme sonucu caddede dev çukur oluştu

BAHÇELİEVLER Yenibosna 'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Olay sabaha karşı Yenibosna'daki Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Çökmeyle birlikkte kaldırımdaki ağaçlar da oluşan dev çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, belediye ekiplerinin çökme ile ilgili çalışması sürüyor.

- İstanbul