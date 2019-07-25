BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKME SONUCU CADDEDE DEV ÇUKUR OLUŞTU
9 dakika önce
BAHÇELİEVLER Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER Yenibosna
'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.
Olay sabaha karşı Yenibosna'daki Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Çökmeyle birlikkte kaldırımdaki ağaçlar da oluşan dev çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, belediye ekiplerinin çökme ile ilgili çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü
-Çöken yoldan görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Vatandaşlar röp
-Çöken yolun havadan görüntüsü
-Genel ve Detaylar
- İstanbul
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