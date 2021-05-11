İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ÇÖLYAK HASTALARINA GIDA YARDIMI YAPILDI - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi, çölyak hastalarına bayram hediyesi olarak içerisinde glutensiz yiyecek olan kolileri hediye etti.

Bahçelievler'de ikamet eden çeşitli yaşlardaki çölyak hastalarına, gıda kolileri belediye vefa sosyal destek ekipleri tarafından teslim edildi. Kolilerin içerisindeki pahalı ürünlere ulaşamayanlara yardımda bulunduklarını ifade eden Belediye yaptığı açıklamada, 70'e yakın çölyak hastasına ulaşacaklarını bildirdi. Ayrıca kolilerin içinde un, tahıl gevreği, baton ekmek, cips, pirinç gibi ürünlerin olduğu belirtildi. Bahçelievler çalışanı Ufuk Korkmaz, 'Yıl içerisinde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da aracılığıyla devamlı çölyak hastalarımıza bu kolileri iletmeye çalışıyoruz. Kolilerin içerisinde 22 parça ürün bulunmaktadır. Tabii önümüz de bayram olduğu için bayram hediyesi gibi de oldu' şeklinde konuştu.

'ÜRÜNLERE ULAŞMAK ZOR'

Çölyak hastası olan 5 yaşındaki Mete'nin annesi Ayça Güner, 'Mete'ye 2019'un Nisan ayında çölyak teşhisi koyuldu. O tarihten beri glutensiz besleniyoruz. Bütün mutfak düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ama şikayetçi değiliz. Çok daha sağlıklı besleniyoruz. Onun gelişimi de normale dönünce bizim için büyük mutluluk oldu. Hem ürünlere ulaşmak zor hem de fiyatları biraz pahalı. Çocuğumun sağlıklı şekilde büyümesi benim için çok önemli. Belediyeye teşekkür ederiz çünkü bu yaptıkları da çok büyük emek gerektiriyor' dedi.

'ARTIK YEMEK BULURKEN ZORLANMIYORUM'

8 yıldır çölyak hastası olan Senem Elif Korkmaz, 'Alerjimi 8 yaşındayken öğrendim. İlk 2 yılım çok zordu. Çünkü hiçbir şey bilmiyorduk ve glutensiz beslenmek zordu. Hiçbir yerde yiyecek bir şey bulamıyorduk. 2 yıl sonra ailem ile ben araştırıp farklı yiyecek türleri bulup yapmaya başladık. Ama evde yaptığımız yemekler olmuyor, kıvamı yutmuyordu. Bahçelievler Belediye Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hiçbir bayram ya da özel günümüzde bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman bana göre yiyecekler gönderiyorlar. Bu sayede yemek bulmada zorlanmıyorum' diye konuştu.