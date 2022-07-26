Arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç, çevre esnafına kanlar içinde yalvardı: Ölmek istemiyorum beni kurtarın - Son Dakika
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Arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç, çevre esnafına kanlar içinde yalvardı: Ölmek istemiyorum beni kurtarın

26.07.2022 16:41

Bahçelievler'de 18 yaşındaki bir genç, misafirliğe gittiği çocukluk arkadaşının evinden kanlar içinde çıktı. Arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç o sırada tezgahta çalışan bir kasaptan yardım istedi. Kendisine tampon yapıldığı sırada yalvaran yaralı genç, "Ölmek istemiyorum abla beni kurtar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 18 yaşındaki Atakan Ateş, çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen C.J.P. 'nin (17) evine misafir olarak gitti. Evde televizyon seyreden Atakan Ateş'in arkasından yaklaşan C.J.P., bilinmeyen bir nedenle Atakan'ı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan ve büyük korku yaşayan yaralı, yardım istemek için dışarı çıktı.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP 4. KATTAN ATLAYARAK KAÇTI

Arkadaşını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki C.J.P. binanın 4. katından aşağı atladı. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen, C.J.P. kaçtı. Polis olayın yaşandığı binanın iki sokak ilerisinde C.J.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak da evde bulundu.

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI

YARDIMINA KASAP KOŞTU

Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Atakan Ateş, binadan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Bir süre sokak üzerinde kanlar içinde dolaşan gencin yardımına o sırada tezgahta çalışan kasap Saliha Arslan koştu. Hızla iş yerinden çıkan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan Arslan, iş önlüğünü çıkararak Atakan'ın boğazına tampon yaptı. Çevredekilerden de giysilerini çıkarmasını kendisine havlu, bez ne varsa bulup getirmelerini isteyen kadın Atakan Ateş'in kanamasını durdurmaya çalıştı. Saliha Arslan yaklaşık 15 dakika müdahale ederek, kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Kan kaybeden Atakan Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI

"ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA BENİ KURTAR"

Kanlar içinde yardım isteyen yaralıya ilk müdahalesini anlatan kasap Saliha Arslan, "'Ölmek istemiyorum kurtarın' diye dükkana yöneldi. Bir anda dükkandan fırladım üzerimde önlüğüm vardı. Onunla tampon yaptım. Yere yatırdım ve kanamayı durdurmak için basınç uyguladım. Panik halindeydi. Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla beni kurtar' diyordu. Adını söyledi arkadaşına geldiğini televizyon izlerken bir anda arkadaşının bıçak dayadığını ve can havliyle kendini dışarı attığını anlattı. Kanamayı durdurmak için etraftakilerden havlu, bez istedim. Sürekli onu konuşturdum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Çalıştığım kurumlarda da ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir de bu eğitimlerimi tazeliyorum. Yaşamak istiyordu. İnsanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Yaralanan Atakan Ateş'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, C.J.P. emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI
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BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı seçilen Draupadi Murmu yemin etti Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı seçilen Draupadi Murmu yemin etti
Kaynak: DHA

Atakan Ateş, Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç, çevre esnafına kanlar içinde yalvardı: Ölmek istemiyorum beni kurtarın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan genç, çevre esnafına kanlar içinde yalvardı: Ölmek istemiyorum beni kurtarın - Son Dakika
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